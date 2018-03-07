Почему Казахстану важен переход на латиницу и как на это реагировать России

Латиница не является чем-то абсолютно новым для казахского языка.

Научный сотрудник Института Востоковедения РАН Александр Воробьев считает, что для России важен не столько переход Казахстана на латинскую графику, сколько сохранение русского языка, как средства международного общения, передает Sputnik.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во второй половине февраля подписал указ о новом варианте алфавита казахского языка на основе латиницы. Первая версия алфавита, которую Назарбаев утвердил в октябре прошлого года, изобиловала многочисленными апострофами, серьезно затруднявшими восприятие. После проведенной работы над ошибками, которую осуществили сразу три министерства — информации и коммуникаций, культуры, образования и науки, вместо апострофов в алфавит добавили штрихи над буквами (акуты), а также диграфы (sh, ch).

Судя по отзывам посетителей многочисленных казахстанских форумов и интернет-СМИ, новая версия алфавита оказалась удобнее, чем первоначальный вариант.

Вероятно, этот образец и будет взят за основу: именно от него власти республики будут отталкиваться, проводя реформу. Уже в 2021-2023 годах в Казахстане начнут выдавать документы на латинице. А в 2024-2025 годах постепенно на латинскую графику переведут делопроизводство и СМИ.

Таким образом, февральский указ Назарбаева о новом варианте алфавита стал значимым шагом, который страна сделала в решении чувствительного и важного гуманитарного вопроса.

Несмотря на то, что эта тема, в общем-то, является внутренним делом Казахстана и не затрагивает напрямую Россию, она вызвала широкий общественный резонанс в российском информационном пространстве. Вопрос о позициях русского языка, проблема сохранения российского культурного влияния на постсоветском пространстве волнуют многих российских граждан.

Большинство отнеслось к казахской реформе с пониманием, с осознанием того, что такие решения — прерогатива властей Казахстана. Именно такую позицию, в целом, заняли и официальные власти России.

Но и тех, кто стал энергично оппонировать этой точке зрения, немало. Они считают, что инициированная Назарбаевым реформа алфавита сознательно или нет, но направлена на постепенный культурно-гуманитарный разрыв Казахстана с Москвой и "русским миром" в целом. Также, считают критики реформы алфавита, отход от кириллического письма в долгосрочной перспективе ослабит позиции русского языка в самом Казахстане, затрудняя межнациональное общение и создавая трудности живущим в республике русскоязычным.

Как бы то ни было, реформа алфавита в Казахстане отнюдь не технический вопрос. Он тесно связан с потребностью властей страны завершить текущий этап национально-государственного строительства.

Не так давно Казахстан отпраздновал 25-летие обретения национальной независимости. За четверть века республика достигла значительных социально-экономических успехов. Республика обрела вес в самых разных международных организациях — политических и экономических, западных, евразийских, азиатских и исламских.

Однако без культурной самоидентификации национально-государственное строительство будет половинчатым. Реформа алфавита, по замыслу властей, призвана восполнить именно этот пробел.

Перевод казахского языка на латиницу удовлетворяет и несколько идеологических задач. Во-первых, он укладывается в глобальный модернизационный контекст, делает страну частью современного цифрового мира, который сегодня в основном пишет на латинице.

Во-вторых, Казахстан, являясь неотъемлемой частью евразийского пространства, в культурно-историческом плане является государством тюркского мира. Письмом на латинице давно пользуется Турция — наиболее влиятельное и развитое государство тюркского мира. В отличие от некоторых других государств Центральной Азии, имевших в разные годы разногласия с Анкарой, Казахстан сохранял ровные и стабильные отношения с Турцией и в политике, и экономике, и в культуре.

Собственно говоря, латиница не является чем-то абсолютно новым для казахского языка. В советский период своей истории, в конце 1920-х — начале 1940-х годов, в казахском языке уже использовался алфавит на основе латиницы. Впрочем, уже в начале 1940-х годов латинизация была свернута: начался обратный процесс — возвращения языков народов СССР к кириллице. Между тем, согласно распространенному среди лингвистов постсоветских государств мнению, для тюркских языков в силу специфики их фонетики латиница более органична, чем кириллическое письмо.

Несмотря на то, что переход к новому алфавиту имеет свои резоны и стратегически оправдан, проведение реформы сопряжено с большими трудностями. Как показала практика переходов от арабского письма к латинице, а от латиницы к кириллице, прошедших в Советском Союзе в 1920-1940-е годы, наибольший урон от подобных преобразований понесла культура. Такие переходы вольно-невольно привели к "изъятию" из повседневного обращения больших культурно-исторических пластов литературы, информации, накопленных в предыдущей системе письма.

Проблемой может стать и разрыв между поколениями, при котором молодая часть населения республики более-менее успешно и быстро перейдет на латиницу, а старшее поколение будет испытывать бытовые неудобства и фактически останется на кириллице.

В этих условиях главной задачей властей Казахстана является последовательность и основательность в проведении преобразований. Задача не простая, требующая не только финансовых ресурсов и безупречной исполнительности, но и грамотного управления.

Что касается выгодности или невыгодности перехода Казахстана на латиницу для России, такая постановка вопроса некорректна сама по себе. Эпоха СССР канула в лету, а логика развития независимых государств подразумевает их политическую, экономическую и культурную самодостаточность.

Вряд ли переход на латиницу каким-либо образом скажется на отношениях России и Казахстана. Гораздо большее значение для Москвы и Астаны имеют иные вопросы: политическое и экономическое сотрудничество, научное сотрудничество, обучение студентов из Казахстана в российских вузах, сохранение и развитие миллионов личных, деловых, семейных связей.

К тому же для России имеет значение не столько переход казахского языка на латиницу, сколько вопрос о роли и позициях русского языка, который важен для постсоветского пространства еще и как язык межнационального, международного общения. Россия, безусловно, заинтересована в сохранении и развитии русского языка и культуры на постсоветском пространстве, равно как и в защите прав русскоязычных граждан в Казахстане и других странах СНГ.

Искреннее и доброжелательное внимание к проблемам и потребностям развития русского языка, уважение прав русскоязычного населения в Казахстане и других государствах Центральной Азии всегда будет оставаться для российских властей и общества одним из наиболее значимых проявлений политики партнерства и добрососедства.

Александр Воробьев

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