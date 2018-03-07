КазТрансГаз Аймак отвечает предпринимателям

В Алматы состоялась встреча по коллективной жалобе предпринимателей на производственные филиалы АО «КазТрансГаз Аймак».

В Алматы состоялась встреча по коллективной жалобе предпринимателей на Алматинский и Жетысуский производственные филиалы АО «КазТрансГаз Аймак». Они якобы аффилируют подрядную организацию. Если сроки рассмотрения заявок для ТОО «Зенит ТВК» занимает один месяц, для других компаний нужно больше времени, пишут предприниматели.

Однако это не соответствует действительности говорят газовики. Договор с «Зенит ТВК» заключен по итогам тендера. Данная компания производит работы согласно требованиям безопасности, используя соответствующие материалы. Особые привилегии для «Зенит ТВК» исключены. Имеющие соответстующую лицензию подрядные организации могут свободно действовать на рынке.

Сейчас в Алматы в данной сфере работают 87 компаний. Каждая сама определяет тарифы на услуги. Задача КазТрансГаз Аймак реализация газа и качественное оказание услуг, контроль за нормами безопасности.

Подключение к газу ответственная работа. Аварии с газом могут привести к гибели людей. Поэтому на первом плане у компании безопасность.

С октября 2017 г. от нечастных случаев связанных с газом в Алматы пострадали 27 человек, 7 погибли. По республике пострадали 114 человек, погибли 45. К ЧП часто приводят незаконные подключения, превышение мощности оборудования, механические воздействия. Такие нарушения зафиксированы в основном на участках, где газификацию проводили частные организации.

- Из-за конкуренции многие компании в борьбе за клиента идут на риски, снижение цен, соответственно понижая качество работ. Приобретаются некачественные, либо бывшие в употреблении материалы. Это в дальнейшем приводит к нарушениям требований безопасности, как следствие, гибели людей, - отметил директор Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» Шалкар Омарбеков.

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