Zakon.kz поздравляет всех женщин с чудесным праздником. Пусть в ваших домах всегда будут благополучие, достаток и процветание!

Казахстанцы отмечают Международный женский день, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане 8 марта является государственным праздником, в соответствии с законом РК «О праздниках в РК».

Благодаря этому празднику, жители Казахстана отдохнут 4 дня подряд.

Больше всего внимания на 8 марта казахстанцы уделяют матерям, женам, подругам, бабушкам, сестрам, дочерям и коллегам по работе. Не забывают также о учителях, воспитателях, начальницах и, конечно, тещах. Чтобы не прогадать с сюрпризом, пользователи казнета при поиске подарка учитывают конкретную профессию – будь это врач, кондитер, хореограф, библиотекарь, бухгалтер и даже владелица магазина.

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.

Интересно, что идея проведения Международного женского дня впервые возникла именно в начале 20 века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий. Хотя существует мнение, что первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования Международного женского дня. Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрел по решению ООН в 1975 году.

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине.

Интересные факты

Праздник женщин был еще древнем Риме. Существовал день, в который свободно рожденные жены получали подарки от своих супругов, а рабыни имели что-то наподобие выходного – хозяйки дома позволяли им в этот день отдыхать.

В Сирии 8 марта отмечают День Революции, а в Либерии – и вовсе как День памяти павших. В Замбии 8 марта празднуется День молодежи. В Португалии и Румынии ночь 8 Марта женщины проводят на вечеринках и мероприятиях «только для женщин».

8 марта 1914 года вышел первый номер журнала «Работница», который, кстати, издается и сегодня. А в 1950 году в Женский день СССР заявил о наличии атомной бомбы.

8 марта 1910 года французская летчица Элиз де Ларош стала обладательницей звания первой в мире женщины-пилота, обладающей лицензией на управление аэропланом. Символичное присвоение такого статуса было простой случайностью, тогда Женский день еще не отмечали, хотя учрежден праздник был в том же году.

Сегодня 8 марта отмечают во многих странах мира: Армения, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдова, Монголия, Непал, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия.

На Мадагаскаре 8 марта выходной только для представительниц прекрасного пола. А в Китае это рабочий день, хоть и праздник.

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