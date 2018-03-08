Праздник не удался: женщина разгромила вагон алматинского метро
Мужчины попытались успокоить разбушевавшуюся даму, но попытки не увенчались успехом.
Фото : скриншот8 марта 2018, 12:19
В метро Алматы женщина устроила настоящий погром, сообщает Zakon.kz.
Очевидцы запечатлели на видео, как женщина сначала начала отрывать рекламные плакаты, а затем кулаком ударила в монитор.
Мужчины попытались успокоить разбушевавшуюся даму, но попытки не увенчались успехом. Женщину вывели из вагона метро.
Что послужило причиной такого поведения пока неизвестно.
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