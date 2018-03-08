Как выглядят женщины разных стран в 50 лет
Красота — это понятие, которое не имеет ничего общего с географическими координатами, цветом кожи и годом рождения!
Все женщины прекрасны вне зависимости от расы, национальности и возраста. Ведь красота — это понятие, которое не имеет ничего общего с географическими координатами, цветом кожи и годом рождения. А чтобы доказать это, мы решили посмотреть, как выглядят в разных странах представительницы прекрасного пола в возрасте, когда закончилась юность и началась молодость — в 50 лет. Ведь это замечательный возраст, когда есть все, что нужно, чтобы по-настоящему наслаждаться жизнью, миром и собой!
1. Польша
2. Англия
3. Африка
4. Бразилия
5. Индия
6. Индонезия
7. Италия
8. Испания
9. Канада
10. Россия
11. Сербия
12. США
13. Финляндия
14. Франция
Источник: Travelask
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