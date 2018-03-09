В больнице Тараза подтвердили, что Муратхан Токмади сбежал

Согласно информации полиции, "особо опасный преступник М.Токмади, 1966 года рождения", в четверг, примерно между 19:30 и 20:00 (аст), сбежал из областной больницы города Тараза.

Казахстанский бизнесмен Муратхан Токмади, обвиняемый в убийстве банкира в 2004 году, совершил побег из больницы, говорится в полицейской ориентировке, сообщает Today.kz со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.

Согласно информации полиции, "особо опасный преступник М.Токмади, 1966 года рождения", в четверг, примерно между 19:30 и 20:00 (аст), сбежал из областной больницы города Тараза (адмцентр Жамбылской области).

Между тем руководитель пресс-службы МВД Алмас Садубаев пока не смог подтвердить или опровергнуть информацию о побеге Токмади.

"Информации пока нет, к сожалению. Ничего не могу сказать", - сказал он агентству "Интерфакс-Казахстан".

В свою очередь в приемном отделении областной больницы в Таразе агентству "ИФ-Казахстан" подтвердили, что М.Токмади находился в больнице на лечении.

"Да (находился в больнице – ИФ-К). Мы не знаем (с каким заболеванием – ИФ-К), платно лежал на 1-м этаже", - сказали в приемном покое.

На вопрос о том, действительно ли Токмади сбежал, собеседник ответил: "Да, сбежал, полицейские вокруг больницы".

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