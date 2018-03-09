В больнице Тараза подтвердили, что Муратхан Токмади сбежал
Согласно информации полиции, "особо опасный преступник М.Токмади, 1966 года рождения", в четверг, примерно между 19:30 и 20:00 (аст), сбежал из областной больницы города Тараза.
Казахстанский бизнесмен Муратхан Токмади, обвиняемый в убийстве банкира в 2004 году, совершил побег из больницы, говорится в полицейской ориентировке, сообщает Today.kz со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.
Согласно информации полиции, "особо опасный преступник М.Токмади, 1966 года рождения", в четверг, примерно между 19:30 и 20:00 (аст), сбежал из областной больницы города Тараза (адмцентр Жамбылской области).
Между тем руководитель пресс-службы МВД Алмас Садубаев пока не смог подтвердить или опровергнуть информацию о побеге Токмади.
"Информации пока нет, к сожалению. Ничего не могу сказать", - сказал он агентству "Интерфакс-Казахстан".
В свою очередь в приемном отделении областной больницы в Таразе агентству "ИФ-Казахстан" подтвердили, что М.Токмади находился в больнице на лечении.
"Да (находился в больнице – ИФ-К). Мы не знаем (с каким заболеванием – ИФ-К), платно лежал на 1-м этаже", - сказали в приемном покое.
На вопрос о том, действительно ли Токмади сбежал, собеседник ответил: "Да, сбежал, полицейские вокруг больницы".
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