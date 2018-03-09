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В Алматы автомобиль Toyota насмерть сбил женщину

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото : zakon.kz9 марта 2018, 06:05

В Алматы автомобиль Toyota Camry насмерть сбил женщину, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло около 4 утра. Toyota двигалась в западном направлении по крайнему левому ряду по проспекту Аль-Фараби. В районе пересечения с улицей Маркова, на дорогу выбежали две женщины и мужчина. Одна из женщин успела перебежать проспект, а двух других пешеходов сбила Toyota Camry.

Удар был такой силы, что с пешеходов слетела обувь.

Женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, от выжившей женщины пахло алкоголем. Не исключено, что это стало причиной ДТП.

Стоит отметить, что в 200 метрах находился надземный пешеходный переход.


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