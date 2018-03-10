Казахстанские боксеры стартовали с побед на первом турнире после ЧМ-2017

Чемпион мира Кайрат Ералиев вышел в полуфинал международного турнира Gee Bee в Финляндии, передает Vesti.kz.

В первом бою 27-летний казахстанский боксер победил британца Ниала Фаррела. Выиграли стартовые бои также 21-летний Абылайхан Жусупов и 30-летний Василий Левит. Отметим, что для всех троих турнир стал первым после ЧМ-2017.

В полуфинале к Ералиеву, Жусупову и Левиту присоединятся еще пять боксеров - Олжас Байниязов (до 52 килограммов), Закир Сафиуллин (до 60 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бек Нурмагамбет (до 81 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Четвертьфиналы

До 56 килограммов

Кайрат Ералиев - Ниал Фаррел (Англия) - 4:1;

До 69 килограммов

Абылайхан Жусупов - Эвалдас Петраускас (Литва) - 4:1;

До 91 килограмма

Василий Левит - Сохеб Боуафиа (Франция) - 5:0.

Напомним, международный турнир Gee-Bee в Финляндии начинается с четвертьфинальной стадии, а завершится финальными поединками 11 марта.