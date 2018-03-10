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Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе

Он сказал, что никогда не катался на медведе.

Фото : 24.hu10 марта 2018, 12:21

Президента России Владимира Путина в ходе интервью телеканалу NBC спросили, как он относится к своим фотографиям без футболки во время отпуска, на что тот ответил, что просто расслабляется. Путин добавил, что видел и коллажи, где он скачет верхом на медведе, сообщает РИА Новости.

"Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется", — сказал Путин.

"Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют", — сказал Путин.


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