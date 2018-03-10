В Минэнерго назвали сроки газификации Астаны

Представитель ведомства рассказал подробности поэтапной газификации регионов.

Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил на совместном заседании палат Парламента, где перечислил пять инициатив, направленных на социальную модернизацию. Пятая инициатива была направлена на дальнейшую газификацию страны. О том, как будет проходить ход работы по исполнению поручении и какие регионы будут газифицированы в ближайшее время, рассказал в эксклюзивном интервью Рrimeminister.kz директор департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики РК Зияш Киякбаев, передает Zakon.kz.

— Глава государства во время заседания совместных палат поручил провести газификацию северного региона за год-полтора. На какой стадии находятся реализация проектов?

— В целях газификации Астаны, центральных и северных регионов страны, Национальным оператором в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз» было разработано ТЭО проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», на которое получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза».

В настоящее время АО «КазТрансГаз» разрабатывается Проектно-сметная документация, которую с прохождением государственной экспертизы предполагается запустить в июне 2018 года.

— Ранее сообщалось, что строительство газификации Астаны будет начато за счет заемных средств ЕБРР. Прошел ли проект все необходимые процедуры для начала реализации?

— В настоящее время создается рабочая группа с участием заинтересованных государственных органов и организаций для проработки вопросов связанных с реализацией 1– го этапа данного проекта, в том числе по условиям и схеме финансирования путем привлечения средств у международных финансовых институтов, таких как ЕБРР, ЕАБР, а также БРК и иных источников.

Решить вопросы финансирования планируется до июня т.г. и произвести торжественную церемонию сварки первого стыка магистрального газопровода в начале июля т.г.

— Назовите реальные сроки строительства газопровода?

— После начала финансирования проекта по информации Национального оператора в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз» 1– этап магистрального газопровода по маршруту «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана» предполагается реализовать в течение одного года.

— Какова примерная стоимость проекта?

— Стоимость 1– этапа магистрального газопровода «Сарыарка» составляет 267,3 млрд тг.

— Как газификация отразится на экологии Астаны?

— Реализация Проекта принесет социально-экономические эффекты для Астаны от замещения угля, которые ежегодно сжигаются на водогрейных котлах ТЭЦ– 1,2,3. Эффект снижения составит – 36,1 тыс. тонн выбросов загрязняющих веществ (диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, твердые частицы) в год. Также ожидается, что население положительно воспримет использование природного газа вместо угля, так как применение газа в качестве топлива менее трудозатратно и более комфортно.

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