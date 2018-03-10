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В Минэнерго назвали сроки газификации Астаны

Представитель ведомства рассказал подробности поэтапной газификации регионов.

Фото : primeminister.kz10 марта 2018, 16:17

Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил на совместном заседании палат Парламента, где перечислил пять инициатив, направленных на социальную модернизацию. Пятая инициатива была направлена на дальнейшую газификацию страны. О том, как будет проходить ход работы по исполнению поручении и какие регионы будут газифицированы в ближайшее время, рассказал в эксклюзивном интервью Рrimeminister.kz директор департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики РК Зияш Киякбаев, передает Zakon.kz.

— Глава государства во время заседания совместных палат поручил провести газификацию северного региона за год-полтора. На какой стадии находятся реализация проектов?

— В целях газификации Астаны, центральных и северных регионов страны, Национальным оператором в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз» было разработано ТЭО проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», на которое получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза».

В настоящее время АО «КазТрансГаз» разрабатывается Проектно-сметная документация, которую с прохождением государственной экспертизы предполагается запустить в июне 2018 года.

— Ранее сообщалось, что строительство газификации Астаны будет начато за счет заемных средств ЕБРР. Прошел ли проект все необходимые процедуры для начала реализации?

— В настоящее время создается рабочая группа с участием заинтересованных государственных органов и организаций для проработки вопросов связанных с реализацией 1– го этапа данного проекта, в том числе по условиям и схеме финансирования путем привлечения средств у международных финансовых институтов, таких как ЕБРР, ЕАБР, а также БРК и иных источников.

Решить вопросы финансирования планируется до июня т.г. и произвести торжественную церемонию сварки первого стыка магистрального газопровода в начале июля т.г.

— Назовите реальные сроки строительства газопровода?

— После начала финансирования проекта по информации Национального оператора в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз» 1– этап магистрального газопровода по маршруту «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана» предполагается реализовать в течение одного года.

— Какова примерная стоимость проекта?

— Стоимость 1– этапа магистрального газопровода «Сарыарка» составляет 267,3 млрд тг.

— Как газификация отразится на экологии Астаны?

— Реализация Проекта принесет социально-экономические эффекты для Астаны от замещения угля, которые ежегодно сжигаются на водогрейных котлах ТЭЦ– 1,2,3. Эффект снижения составит – 36,1 тыс. тонн выбросов загрязняющих веществ (диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, твердые частицы) в год. Также ожидается, что население положительно воспримет использование природного газа вместо угля, так как применение газа в качестве топлива менее трудозатратно и более комфортно.


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