У Месси родился ребенок

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Малаги» из-за рождения ребенка, сообщает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, жена аргентинского футболиста Антонелла родила сына прошлой ночью. Ребенка назвали Чиро.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит игру из-за причин личного характера. Матч «Малага» - «Барселона» состоится в ночь на 11 марта. Вместо Месси в заявку гостей включен защитник Йерри Мина.

Месси в нынешнем сезоне чемпионата Испании принял участие в 27 матчах, в которых забил 24 мяча и сделал 12 голевых передач.

«Барселона» после 27 туров лидирует в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя – «Атлетико» - на восемь очков.