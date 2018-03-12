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Как изменились цены на рынке жилья в Казахстане

Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,2%.

Фото : luxnet.ua12 марта 2018, 09:47

В Министерстве национальной экономики РК рассказали, как изменились цены на рынке жилья в Казахстане в феврале, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем, цены продажи нового жилья повысились на 0,2%, а перепродажи благоустроенного и неблагоустроенного – не изменились.

Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,2%.

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, городе Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.


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