Как изменились цены на рынке жилья в Казахстане
Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,2%.
Фото : luxnet.ua12 марта 2018, 09:47
В Министерстве национальной экономики РК рассказали, как изменились цены на рынке жилья в Казахстане в феврале, передает Zakon.kz.
По данным ведомства, в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем, цены продажи нового жилья повысились на 0,2%, а перепродажи благоустроенного и неблагоустроенного – не изменились.
Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,2%.
Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, городе Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.
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