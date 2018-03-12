"Астана Арланс" со счетом 0:5 проиграл "Патриотам" из России

Победу не отдали даже в бою с двумя нокдаунами россиянина.

Боксеры "Астана Арланс" со счетом 0:5 проиграли "Патриот Боксинг Тим" в матчевой встрече восьмого сезона Всемирной серии бокса (WBS) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.

Первыми на ринг вышли боксеры весовой категории до 52 килограмм. Здесь "арлан" Сакен Боибоссинов раздельным решением проиграл Павлу Гунченко - 1:2 (47:48, 47:48, 46:49).

Второе поражение "Астана Арланс" случилось в весе до 60 килограммов, где Серик Темиржанов уступил раздельным решением Абубакару Айдамирову - 1:2 (47:48, 46:49, 47:48).

Досрочное поражение "Астана Арланс" оформилось в бою весовой категории до 69 килограммов. Здесь казахстанец Бекзод Халметов единогласным решением проиграл россиянину Павлу Сосулину - 0:3 (45:50, 47:48, 46:49).

Увеличить счет "Патриот Боксинг Тим" смог в весовой категории до 81 килограмм, где россиянин Павел Силягин единогласным решением победил казахстанца Шаймурата Кусаинова - 3:0 (50:45, 49:46, 50:44).

В супеертяжелом весе представитель "Патриот Боксинг Тим" Шигабутдин Алиев раздельным решением победил казахстанца Нурсултана Аманжолова - 2:1 (46:46, 49:45, 47:47). При этом в первом раунде Аманжолов оказался в стоячем нокдауне, но затем сам дважды отправил соперника на канвас.

Для "Астаны Арланс" прошедший матч стал третьим в сезоне. Ранее казахстанский клуб в домашних встречах победили "Патриот Боксинг Тим" (5:0) и "Индиан Тайгерс" (4:1). Следующий матч казахстанский клуб проведет 24 марта в Индии. В Азиатской группе, кроме трех вышеперечисленных команд, также выступает "Чайна Драгонс" из Китая.

Отметим, что "Астана Арланс" является действующим победителем турнира. С тремя титулами казахстанский клуб является самым титулованным в истории WSB.