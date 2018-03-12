Убийство супругов-пенсионеров: против оперативников заведено уголовное дело

Несмотря на заведенное уголовное дело, полицейские от работы не отстранены.

В отношении трех оперативников поселка Майкаин Павлодарской области возбуждено уголовное, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

В конце февраля пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области распространила информацию о задержании подозреваемого в деле убийства пожилых супругов в поселке Майкаин Баянаульского района, им оказался 27-летний Дархан Дюсенаев.

Позже адвокат подозреваемого Серик Апаханов заявил о том, что признание в убийстве пожилой супружеской пары тремя сотрудниками полиции было получено под пыткам.

Сейчас в отношении оперативников управлением специальных прокуроров прокуратуры Павлодарской области возбуждено уголовное дело.

"На данный момент Дархан находится в следственном изоляторе в СИЗО. В отношении пыток возбудили уголовное дело, сейчас идет досудебное расследование. При этом трое оперативников не отстранены от работы и продолжают свою деятельность", – рассказал корреспонденту Sputnik Казахстан защитник Дюсенаева.

В департаменте областной полиции подтвердили факт регистрации в едином реестре досудебных расследований.

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