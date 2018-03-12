Как купить красивые госномера с буквенными комбинациями

Разработан функционал, чтобы любой желающий мог выбрать для себя нужную комбинацию цифр или букв.

Теперь можно покупать красивые номера на авто с буквенными комбинациями. Об этом рассказали на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы, передает Zakon.kz.

По информации директора Департамента Центра обслуживания населения города Алматы Асель Мамажановой, теперь можно покупать красивые номера на авто не только с симметричными цифровыми обозначениями, но и с буквенными комбинациями.

Госкорпорация запустила такую услугу с 15 января совместно с министерством внутренних дел. Казахстанские водители получили возможность бронировать и приобретать симметричные номерные знаки через фронт-офисы госкорпорации. Для этого необходимо обратиться в спецЦОН, оформить заявку и оплатить госпошлину.

"С 2014 года автовладельцы имели возможность покупать так называемые "зеркальные" номера с характерным цифровым обозначением. Теперь же разработан функционал, чтобы любой желающий мог выбрать для себя нужную комбинацию цифр или букв и стать счастливым обладателем желаемых номерных знаков на платной основе", - сообщила она.

Отмечается, что в случае отсутствия желаемых номерных знаков в наличии в спецЦОНе граждане могут заказать желаемые цифровые или буквенные обозначения, предварительно заполнив заявку и оплатив государственную пошлину за их изготовление. Изготовленные номерные знаки направляются в спецЦОН для последующей выдачи.

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