Амрин раскрыл причину своего ухода из МОН РК

Асланбек Амрин занимал должность вице-министра.

Бывший вице-министр образования и науки Асланбек Амрин рассказал о причинах ухода с должности, передает Zakon.kz.

Объяснение чиновник опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я ещё в конце прошлого года получил несколько приглашений продолжить исследовательскую деятельность по коммерциализации технологий в крупных зарубежных университетах. Поэтому я оставил должность вице-министра по собственному желанию и начал готовиться к давно запланированному поступлению на PhD.

Поздравляю с проведением заседания Высшей научно-технической комиссии под председательством Премьер-министра. Программно-целевое финансирование утверждено, и скоро на сайте Комитета науки будут опубликованы результаты, с чем хочу поздравить всю научную общественность. Я думаю, комитет уже с марта начнёт подписывать договоры по ПЦФ на трёхлетний период.

В этом году учёные широко как поддерживали его результаты, так и критиковали грантовый конкурс. На самом деле, существует множество деталей, которых не видно со стороны.

Итак, попунктно:

1. Системная борьба с коррупцией.

Мы первыми начали работать над прозрачностью нашей науки - никогда ещё отрасль не была настолько открыта, и я уверен в сугубо положительном результате этой деятельности. Были опубликованы списки проектов, которые получили финансирование в прошлый раз, на сайте Комитета науки, организованы прямые эфиры в Фейсбуке топ-менеджеров Комитета науки, НЦГНТЭ и председателей ННС. Именно мы сами начали вскрывать главные проблемы - публикации в «хищнических» журналах и плагиат. Спасибо всем тем, кто поддерживает наше видение и работает с нами в одном направлении. Я убеждён, что общественная дискуссия вокруг результатов конкурса - это следствие именно политики прозрачности. Все учёные знают: каждый раз распределение грантов приводит к «войне писем» между разными научными организациями, но делалось всё это кулуарно. Сейчас проходит открытая общественная дискуссия. Думаю, что в будущем и ННС, и научная общественность на базе вынесенного опыта скорректируют модель поведения.

2. Важно обратить внимание на главную проблему - это реальный недостаток средств на все научные изыскания. При существующем положении всегда будут те, кому не достанется финансирование, и это легко принять за несправедливость и заговор. Поэтому как государству, так и бизнесу необходимо наращивать объёмы финансирования науки. А научному сообществу необходимо консолидироваться именно для решения этой задачи, а не заниматься междоусобными войнами. Идти за деньгами к бизнесу, а потом к государству.

3. Уверен, что только переход к коммерциализации научных проектов позволит нашей науке перейти на совершенно новый этап развития. Этот подход тяжело даётся многим, но именно такой вектор задан Главой государства - именно превращения научных изысканий в реальные продукты ждут бизнес и общество. Наука должна приносить гораздо больший вклад в ВВП - уверен, что это у нас получится. Но всё же важно понимать: время «науки ради науки» ушло, пришло время конкретных результатов. А оптимистичные реальные результаты уже есть: за полтора года бизнес вложил в науку более 4 млрд тенге, впереди - ещё большие инвестиции в исследования.

4. Обращаю внимание учёных на большое количество других конкурсов, помимо прошедшего. Министерство будет публиковать информацию обо всех международных конкурсах, где можно получить инвестиции. Над этим комитетом ведётся работа. Диверсификация способов финансирования своих изысканий приведёт к устойчивости работы как проектов, так и научных организаций.

5. Многие думают, что корень зла только в государственном аппарате. Это не так. Все законодательные нормы, в том числе и правила формирования ННС, их независимость от МОН, были выдвинуты учёными. Мы видели, что даже на Совете по этике Академии наук ведутся споры по поводу аффилированности людей, принимающих решения. Самим учёным нужно принимать участие в жизни науки не только во время распределения грантов, а каждый день. Министерство - лишь координатор (администратор), кому и как - решают учёные, предприниматели, а не чиновники, которых в ННС от МОН даже не было. И я очень рад, что молодые исследователи начали объединяться, хоть и на негативной волне, но именно это и позволит создать дискуссию в среде, благодаря которой она будет развиваться.

И последнее: ни одно обращение в социальных сетях или прессе не остаётся без внимания. Сейчас в Комитете науки создана рабочая группа совместно с Национальной академией наук, которая на базе анализа выдвинет предложения для изменения НПА. Эти предложения будут представлены для общественной дискуссии, о которой комитетом будет объявлено позднее.

Хочу искренне поблагодарить всех коллег - сотрудников Министерства образования и науки, Комитета науки, подведомственных организаций и НИИ - за искреннюю поддержку наших действий и плодотворную совместную работу. Мы заложили фундамент грядущих изменений, и, уверен, что с каждым годом результаты будут только улучшаться».

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