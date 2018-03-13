СТО загорелась в Астане
Информации о пострадавших не поступало.
Фото : Аян Бельжанов13 марта 2018, 12:30
В Астане пожарные тушат загоревшуюся станцию технического обслуживания, передает Zakon.kz.
Фото и видео с места ЧП разместили в Facebook в группе "Астана - Что? Где? Когда?". Как сообщают очевидцы, горит в районе проспекта Б.Момышулы в частном секторе, за ЖК Восток.
Как сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, по предварительным данным, горит станция технического обслуживания, которая находится на первом этаже частного строения. Там сильная задымленность.
"На данный момент создано звено газо-дымозащитной службы из состава сотрудников Службы пожаротушения города Астаны, которые вошли на объект для установления причин пожара, выработки специальных мер для тушения этого объекта. На месте находится более 30 сотрудников и 16 единиц техники столичной Службы пожаротушения", - сообщил Иманкулов.
Информации о пострадавших не поступало. Подробности о случившемся будут известны позже.
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