ДТП с автобусом в Алматы: один человек в реанимации

За медицинской помощью обратились десять человек.

Врачи рассказали об оказании помощи пострадавшим в утреннем ДТП с участием пассажирского автобуса в Алматы, передает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы Управления здравоохранения Алматы, 13 марта в 08.22 час. на пульт Станций скорой помощи поступил вызов о ДТП по адресу: пр. Абая, угол ул.Саина. На место ДТП выехали шесть бригад скорой медицинской помощи.

"За медицинской помощью обратились десять человек. Трое пострадавших были осмотрены на месте ДТП, от госпитализации отказались. Четверо пострадавших были доставлены в Городскую клиническую больницу №7. В приемном покое пострадавшие были осмотрены ведущими специалистами, по результатам проведенных обследований трое пациентов были направлены на амбулаторное лечение, один пациент госпитализирован в отделение реанимации с тяжелой сочетанной травмой", - сообщили в ведомстве.

В Центральную городскую клиническую больницу были доставлены двое пострадавших. В приемном покое пострадавшие были осмотрены ведущими специалистами, по результатам проведенных обследований пациенты были направлены на амбулаторное лечение.

В Центр перинатологии и детской кардиохирургии также была доставлена пострадавшая с места ДТП. По результатам проведенных обследований была рекомендована госпитализация, в связи с отказом пациент направлена на амбулаторное лечение.

Напомним, утром 13 марта на пересечении пр.Абая и ул.Саина столкнулись пассажирский автобус и Mercedes E-Class. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на "красный".

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