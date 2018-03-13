Авиакомпании Казахстана боятся срыва полетов

На три авиакомпании были наложены штраф с конфискацией топлива либо его стоимости.

В течение последних двух недель Административным судом города Алматы были вынесены постановления в отношении авиакомпаний «Bek Air», QAZAQ AIR и «Эйр Астана» о взыскании с авиаперевозчиков крупных штрафов и конфискации импортированного ими авиатоплива на общую сумму более 25 млрд. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу QAZAQ AIR.

Авиаперевозчик напомнил, что ввиду недостаточного производства авиатоплива отечественными НПЗ, значительную долю своих нужд авиакомпании вынуждены покрывать за счет нерегулярных импортных поставок. Однако несмотря на перебои в обеспечении перевозчиков отечественным авиатопливом, с 1 июля 2016 года министерством финансов РК была законодательно закреплена норма о предоставлении всеми субъектами рынка сопроводительных накладных на импортируемое в республику авиатопливо дополнительно к самим отчётам по импорту топлива.

"Однако правоприменительная практика этого решения сопровождена рядом административных проблем и не лишена правовых коллизий. Так, для сдачи указанных накладных всем импортёрам топлива нужно быть зарегистрированным в качестве реализаторов нефтепродуктов. Для авиакомпаний, являющихся конечным потребителем топлива и не имеющих возможности и даже намерения перепродавать авиакеросин, такая процедура представляется весьма сложной. В то же время за неисполнение этой нормы в отношении юридического лица помимо крупного штрафа по усмотрению суда может также применяться и конфискация ввезённого и незадекларированного авиатоплива", - сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что помимо регулярных экологических отчетов об израсходованном керосине авиакомпании также предоставляют отчеты об импортируемом авиатопливе в налоговые органы и исправно исполняют налоговые обязательства перед государством, что подтверждает отсутствие намерения или умысла авиакомпаний скрыть объем импорта.

"Принимая во внимание, что ущерб государству причинён не был, решение судов первой инстанции о конфискации авиатоплива или его стоимости авиаперевозчики считают чрезмерно жёстким, тем более в условиях сложной текущей ситуации на рынке авиатоплива в Республике Казахстан. А исполнение этого решения суда ставит под угрозу выполнение регулярных рейсов авиакомпаний, что противоречит интересам развития отрасли гражданской авиации Республики Казахстан", - заключили в компании.

Так, согласно постановлению Специализированного межрайонного административного суда Алматы, авиакомпания «Эйр Астана» была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст.281 ч.5 п.2 КРКоАП и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 300 МРП (721 500 тенге), с конфискацией нефтепродуктов, явившихся предметом правонарушения: авиационного топлива в количестве 31 475 053 тонн на сумму 24 239 901 733 тенге.

Авиакомпания QAZAQ AIR признана виновной в совершении аналогичного правонарушения, подвергнута штрафу в размере 100 МРП (240 500 тенге) с конфискацией стоимости реализованного нефтепродукта на сумму 242 053 786 тенге и дохода, полученного вследствие совершения правонарушения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!