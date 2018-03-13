Уровень безработицы в Казахстане в феврале составил почти 5%
В органах занятости РК в качестве безработных зарегистрированы1,3 процента от численности экономически активного населения страны.
Фото : Политикус13 марта 2018, 18:18
В Казахстане численность безработных в феврале 2018 года, по оценке, составила 440,7 тыс. человек, что составляет 4,9 процента от численности экономически активного населения (в январе - 4,9 процента), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
Официально на конец февраля в органах занятости РК в качестве безработных были зарегистрированы 120,3 тыс. человек, или 1,3 процента от численности экономически активного населения страны.
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