Среднемесячная зарплата в Казахстане в феврале составила 151 482 тенге

Среднедушевые денежные доходы населения в январе этого года составили 81 192 тенге.

В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в феврале 2018 года составила 151 482 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Среднедушевые денежные доходы населения, по оценке, в январе этого года составили 81 192 тенге. В сравнении с январем 2017 года в номинальном выражении они увеличились на 5,5 процента, в реальном - уменьшились на 1,2 процента.

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