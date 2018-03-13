Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Среднемесячная зарплата в Казахстане в феврале составила 151 482 тенге

Среднедушевые денежные доходы населения в январе этого года составили 81 192 тенге.

Фото : 13 марта 2018, 21:07

В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в феврале 2018 года составила 151 482 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Среднедушевые денежные доходы населения, по оценке, в январе этого года составили 81 192 тенге. В сравнении с январем 2017 года в номинальном выражении они увеличились на 5,5 процента, в реальном - уменьшились на 1,2 процента.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты