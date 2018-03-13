Среднемесячная зарплата в Казахстане в феврале составила 151 482 тенге
Среднедушевые денежные доходы населения в январе этого года составили 81 192 тенге.
Фото : 13 марта 2018, 21:07
В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в феврале 2018 года составила 151 482 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
Среднедушевые денежные доходы населения, по оценке, в январе этого года составили 81 192 тенге. В сравнении с январем 2017 года в номинальном выражении они увеличились на 5,5 процента, в реальном - уменьшились на 1,2 процента.
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