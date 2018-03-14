Модель Playboy обвинили в том, что она увезла любовника на Мальдивы, пока его жена рожала

Соперница пообещала девушке, что в аэропорту ей не поздоровится.

24-летняя Мария Лиман опасается за свою жизнь. Одна из подписчиц угрожает модели расправой за то, что она якобы развлекалась с ее мужем на Мальдивах, пока женщина рожала третьего ребенка.

Модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман стала популярной после участия в съемках для журнала Playboy. Девушка любит подогревать интерес к своей персоне и выкладывает в Инстаграм откровенные фото. Видимо, не всех вдохновляют прелести модели, ведь недавно в ее адрес начали поступать реальные угрозы.

Пока девушка отдыхала на Мальдивах, одна из подписчиц пообещала ей «горячий прием». Женщина уверена, что пока она находилась в роддоме, отец ее ребенка развлекался с Лиман на курорте.

«Мне, конечно, и раньше поступали разные угрозы, но на это раз я реально испугалась за свою жизнь», — поделилась модель с корреспондентом сайта rostov.kp.ru.

Лиман рассказала, что сначала вообще не поняла, что происходит. К ее фотографиям посыпались оскорбительные комментарии от неизвестной женщины. Как выяснилось позже, ее муж на самом деле знакомый Марии, но их общение ограничивается редкой перепиской. Виртуальная соперница пообещала девушке, что в аэропорту ей не поздоровится.

Лиман действительно сильно испугалась, так как понимает, что богатым людям доступны многие вещи: «Вооруженная охрана в аэропорту — вряд ли, а вот встретить на улице и облить лицо кислотой — этого уже будет достаточно, чтобы сломать всю мою жизнь».

Виртуальная соперница пообещала девушке, что в аэропорту ей не поздоровится. Лиман действительно сильно испугалась, так как понимает, что богатым людям доступны многие вещи: «Вооруженная охрана в аэропорту — вряд ли, а вот встретить на улице и облить лицо кислотой — этого уже будет достаточно, чтобы сломать всю мою жизнь».

Мария решила поделиться этой историей с общественностью, чтобы обезопасить себя. После того, как ситуация получила огласку, оскорбленная женщина удалила свою страницу из соцсети. Мария Лиман заявила, что слава далась ей нелегко, но это не значит, что она заслужила ее неправильным путем, ведь «доступные фото вовсе не означают доступность женщины».

У модели сейчас серьезные отношения с человеком, чье имя она не называет, так как не любит пускать в свою личную жизнь посторонних.

Источник Woman.ru

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