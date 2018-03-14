Дело о насилии над мальчиком в ЮКО взял под контроль омбудсмен

Запросы направлены в Генеральную прокуратуру, министерство внутренних дел и комитет по охране прав детей МОН РК.

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан взял под контроль ситуацию, связанную с изнасилованием семилетнего мальчика в Южно-Казахстанской области, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Напомним, информация о насилии над семилетним ребенком учениками старших классов в селе Абай Сарыагашского района ЮКО вызвало большой общественный резонанс.

«Омбудсмен РК выразил обеспокоенность длительным характером расследования данного дела, что служит основанием для различного его интерпретирования и непринятия своевременных мер реагирования по восстановлению прав несовершеннолетнего, - отмечается в сообщении. - Ситуация взята омбудсменом РК под контроль».

Соответствующие официальные запросы направлены в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Комитет по охране прав детей МОН РК для принятия всесторонних мер реагирования.

«Важным представляется также вопрос оказания пострадавшему ребенку необходимой помощи из-за нарушения его физического и психоэмоционального состояния», - отметили в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, ранее бабушка первоклассника школы №73 в селе Абай Сарыагашского района сообщила о том, что ее внука неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников школы №74. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Позже вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова прокомментировала информацию об избиении и изнасиловании ребенка. «Факты не подтвердились. Экспертиза была проведена, мальчика не насиловали», - сообщила она 13 марта.

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