Казахстан впервые в истории завоевал «золото» зимней Паралимпиады
14 марта 2018, 11:55
Вторым стал японец Йошихиро Нитта, финишировавший с отставанием в 0,8 секунды.
Сборная Казахстана впервые в истории завоевала золотую медаль зимней Паралимпиады, сообщает Sports.kz.
На Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане «золото» в спринте на 1,5 километров классическим стилем стоя казахстанской команде принес лыжник Александр Колядин, показавший время 4:19.7.
Вторым стал японец Йошихиро Нитта, финишировавший с отставанием в 0,8 секунды.
Бронзовую награду завоевал канадец Марк Арендс (+1,1).
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