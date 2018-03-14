Казахстан впервые в истории завоевал «золото» зимней Паралимпиады

Вторым стал японец Йошихиро Нитта, финишировавший с отставанием в 0,8 секунды.

Сборная Казахстана впервые в истории завоевала золотую медаль зимней Паралимпиады, сообщает Sports.kz.

На Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане «золото» в спринте на 1,5 километров классическим стилем стоя казахстанской команде принес лыжник Александр Колядин, показавший время 4:19.7.

Вторым стал японец Йошихиро Нитта, финишировавший с отставанием в 0,8 секунды.

Бронзовую награду завоевал канадец Марк Арендс (+1,1).