Национальная лотерея приносит доходы в бюджет страны и начинает финансирование спорта

По прогнозам к концу 2018 года казахстанцы смогут выиграть и получить до 7 миллиардов тенге.

Оператор лотереи АО «Сәтті Жұлдыз» по итогам деятельности за 2017 год отчитался о перечислении в бюджет государства более 300 миллионов тенге в виде налогов и обязательных платежей. Помимо этого, впервые за историю национальной лотереи оператор совершил целевой платеж на развитие спорта в размере 12 миллионов тенге. Напомним, согласно новому законодательству оператор лотереи обязан выплачивать специальный целевой платеж на развитие спорта в стране.

Государственный регулятор в лице Министерства культуры и спорта РК с помощью специально созданной IT-инфраструктуры целиком и полностью контролирует продажи всех лотерейных билетов по всей республике, соответственно контролирует и поступления в казахстанский бюджет, а также выплату выигрышей победителям. Так по результатам продаж моментальной лотереи с сентября прошлого года по март текущего казахстанцы выиграли и получили более 190 миллионов тенге.

Руководство АО «Сәтті Жұлдыз» прогнозирует, что с запуском новых моментальных и тиражных лотерей в середине марта 2018 года, размер уплачиваемых налогов и обязательных платежей по итогам текущего года в государственную казну вырастет до 2,5 миллиардов тенге, параллельно вырастут отчисления и на развитие спорта – до 570 миллионов тенге.

Самое приятное – увеличатся выигрыши казахстанцев, ведь оператор лотереи запускает новые игры: еженедельную игру «Loto 6/49» с суперпризом от 20 миллионов тенге, ежедневную игру «KENO» с суперпризом 10 миллионов тенге, ежедневную игру «777» и новые моментальные лотереи. По прогнозам к концу 2018 года казахстанцы смогут выиграть и получить до 7 миллиардов тенге. Таким образом государство демонстрирует реальные успехи в деле наведения порядка в национальной лотерее.

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