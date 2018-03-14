Жильцы аварийного общежития в Кызылорде получили новое жилье

Ключи новоселам вручил аким области Крымбек Кушербаев, он поздравил жильцов с новосельем и наступающим праздником Наурыз.

Три многоэтажных дома для 143 семей сдали в Кызылорде по улице Жаппасбай батыра, ранее они проживали в аварийном общежитии, расположенном в микрорайоне «Титов».

Напомним, ночью 28 февраля этого года обрушилась нежилая часть общежития №16А в микрорайоне «Титов», после чего была создана рабочая комиссия, проверившая состояние других 22 общежитий областного центра. Итоги работы комисии были озвучены 12 марта т.г. По итогам проверки общежитие № 32 микрорайона "Титов" было признано аварийным.

Ключи новоселам вручил аким области Крымбек Кушербаев, он поздравил жильцов с новосельем и наступающим праздником Наурыз.

«Символично, что новоселье вы празднуете в день «Қауышу күні», в преддверии Наурыза. Сегодня новоселами стали жильцы общежития №32, признанного по итогам работы комиссии аварийным. И это большая радость не только для них, но и для всех нас. Желаю, чтобы в новом году в ваших домах царили благополучие и достаток. В прошлом году мы начали застройку левого берега Сырдарьи, первый микрорайон нового города будет сдан в эксплуатацию к 200-летию Кызылорды, который мы отмечаем в этом году вместе с 20-летием нашей столицы Астаны. Все наши достижения стали возможными благодаря созидательной политике и постоянной поддержке Главы государства», - сказал аким области.

Жилье получили такие категории населения как пенсионеры, работники бюджетной сферы, многодетные и малообеспеченные семьи.

От имени жильцов слова благодарности выразила жительница нового дома Раиса Ержанова.

«Мы не могли поверить, когда нам сообщили, что мы получим новое жилье. Наш вопрос был решен буквально за несколько дней, а это значит, что сегодня новоселье отмечают 143 семей. Спасибо вам большое за оперативно принятые меры. Нашу радость не передать словами. Всех соседей поздравляю с новосельем, а земляков – с празднованием «Қауышу күні», - сказала Раиса Ержанова.

Следует отметить, что за последние 5 лет в г.Кызылорде были построены 14 микрорайонов, где живут около 7000 семей. Также начато строительство нового города на левом берегу Сырдарьи, где будут расположены жилые дома, кампус университета «Болашак», молодежный ресурсный центр, центр духовного возрождения, детский сад и Дворец бракосочетаний. Кроме того, планируется строительство объектов инфраструктуры еще трех микрорайонов и моста через канал «Ширкейли», который будет вести к автомагистрали «Западная Европа-Западный Китай».

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