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Названы самые жуткие фильмы ужасов всех времен

В список, опубликованный 14 марта, вошли 38 фильмов.

Фото : imperiya.by14 марта 2018, 17:09

Портал BuzzFeed составил рейтинг наиболее страшных хорроров в истории кинематографа, передает Lenta.ru.

Первым в перечне указан фильм 2009 года «Коллекционер» режиссера Маркуса Данстэна. В нем рассказывается о воре, забравшемся в загородный дом, в котором хозяйничает маньяк в маске.

На второй строчке — хоррор «Женщина в черном» с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Действие ленты происходит в конце девятнадцатого века — молодой юрист сталкивается с призраком женщины, обитающим в старом поместье. На третьем месте оказалась картина «Зеркала», ремейк южнокорейского фильма ужасов «Зазеркалье».

Также в первой десятке указаны «Кладбище домашних животных», «Взаперти», «Полтергейст», «Мгла», «Хэллоуин», «Проклятие» и «Незнакомцы». Перечень ужастиков составлялся на основе комментариев читателей портала. В нем также оказались хорроры «Оно» 2014 года, «Оно» 1990 года, «Прочь», «Пила», «Спуск», «Изгоняющий дьявола», «Астрал» «У холмов есть глаза» и «Ребенок Розмари».

В октябре 2017 года кинокритики разобрали приемы, использующиеся в самых известных и качественных хоррорах, и составили их рейтинг.


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