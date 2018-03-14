Военному летчику, посадившему самолет без шасси, изменен приговор

Лишение свободы заменено на условный срок.

Апелляционная коллегия по уголовным делам Военного суда РК изменила приговоры летчикам, приговоренным к лишению свободы, передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось о том, что 16 января 2018 года заместителя командира авиационной эскадрильи Радика Ашимова, который после выполнения учебно-тренировочного полета на Су-27БМ1 совершил посадку без шасси, приговорили к 3 годам лишения свободы по статье 464 УК РК. Сегодня, 14 марта данный приговор был изменен.

"Приговор военного суда Талдыкорганского гарнизона от 16 января 2018 года в отношении Ашимова Радика Рашитовича изменить. На основании статьи 63 УК, наказание, назначенное Ашимову Р.Р. считать условным с установлением пробационного контроля на весь срок условного наказания. Осужденному Ашимову Радику Рашитовичу меру пресечения в виде содержания под стражей отменить, освободить его из-под стражи немедленно", - сказано в постановлении Апелляционной коллегии по уголовным делам Военного суда РК.

Также 12 января 2018 года военным судом Талдыкорганского гарнизона летчик майор А. Искаков был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.464 УК РК и осужден к лишению свободы сроком на 4 года. Речь идет о крушении самолета Су-27 во время выполнения учебного полета в ночных условиях. Инцидент произошел под Талдыкорганом.

"Приговор военного суда Талдыкорганского гарнизона от 12 января 2018 года в отношении Искакова Әділбека Ақсанұлы изменить. На основании статьи 63 УК, наказание, назначенное Искакову Ә.А. считать условным с установлением пробационного контроля на весь срок условного наказания. Осужденному Искакову Әділбек Ақсанұлы меру пресечения в виде содержания под стражей отменить, освободить его из-под стражи немедленно", - сказано в постановлении коллегии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!