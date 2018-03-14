Женщина напала с ножом на дочку-школьницу

Девочка выжила, а матери предстоит суд.

Жительница Костанайской области напала с ножом и нанесла ранения своей 13-летней дочери, передаёт Zakon.kz со ссылкой на Костанайский областной суд.

Дело поступило в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области. Согласно материалам, 33-летняя женщина напала с ножом на свою 13-летнюю дочку. ЧП произошло 7 января в Костанае.

Школьница сразу была доставлена в детскую областную больницу, где ей провели операцию.

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