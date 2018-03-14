В Алматы снова "заминировали" здание

За последние две недели угол Толе би - Шарипова "минировали" уже два раза.

В Алматы поступил ложный вызов о взрывном устройстве в здании на пересечении улиц Толе би и Досмухамедова, передает Zakon.kz.

С начала марта это уже третий звонок от лжетеррористов с вызовом в один и тот же район: ранее "минировали" здание Алмалинского суда в квартале от того же места, на улице Шарипова.

В районе выставлено оцепление. Вызов поступил около 18.00, в 18.04 на место проследовали пожарные машины и полиция.

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