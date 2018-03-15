Нед Старк из «Игры престолов» раскрыл еще одну тайну сериала

В первом сезоне Старку отрубили голову.

Актер Шон Бин поведал, что произносит его персонаж Нед Старк в сериале «Игра престолов» перед смертью. Его слова приводит Huffington Post, передает Лента.ру.

В первом сезоне фэнтезийного телешоу Старку отрубают голову. Во время казни он что-то шепчет, однако его последние слова невозможно разобрать.

Фанаты «Игры престолов» высказывали различные предположения по поводу того, что мог сказать герой Бина — кто-то считал, что он произнес фразу «Валар моргулис», что означает «все люди смертны» или «все люди должны умереть». Она используется тайным обществом убийц в качестве пароля и девиза. Другие поклонники заявляли, что в этот момент Старк общался со своим сыном Браном, обладающим магическими способностями, и мог рассказать ему какой-то секрет.

Бин признался, что момент с бормотанием был его импровизацией. «Это была просто молитва. Так ведь и происходит, не правда ли? Я не могу погружаться в детали, потому что не уверен, была ли там подходящая религия. Я просто подумал "что бы я сделал, если бы это происходило на самом деле?" Я, наверное, просто молился бы», — объяснил актер.

В феврале фанаты «Игры престолов» назвали наиболее вероятные сюжетные повороты финала сериала. В одной из них утверждается, что Королевская Гавань, портовый город и столица Семи Королевств, будет уничтожена.

В начале января телеканал HBO подтвердил, что последний, восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году, не уточнив сроков. Известно, что сезон будет состоять из шести эпизодов. Сериал выходит на канале с 2011 года.

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