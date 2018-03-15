В Алматы молодую женщину сбили насмерть в Алма-Арасане

Водитель не справился с управлением.

В Алматы в Алма-Арасане утром произошел смертельный наезд на пешехода, передает Zakon.kz.

Автомобиль марки Lexus двигался в северном направлении по ул.Дулати. На затяжном повороте по застывшей за ночь дороге водитель не справился с управлением и сбил девушку, шедшую по краю проезжей части.

От удара пострадавшую отбросило за ограждение. Молодая женщина, 1985 г.р., от полученных травм скончалась на месте.

Стоит отметить, что на этой дороге для пешеходов есть выделенный участок, огражденный бетонным отбойником, но идти по нему не всегда представляется возможным из-за деревьев и газовой трубы.

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