Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы молодую женщину сбили насмерть в Алма-Арасане

Водитель не справился с управлением.

Фото : 15 марта 2018, 10:00

В Алматы в Алма-Арасане утром произошел смертельный наезд на пешехода, передает Zakon.kz.

Автомобиль марки Lexus двигался в северном направлении по ул.Дулати. На затяжном повороте по застывшей за ночь дороге водитель не справился с управлением и сбил девушку, шедшую по краю проезжей части.

От удара пострадавшую отбросило за ограждение. Молодая женщина, 1985 г.р., от полученных травм скончалась на месте.

Стоит отметить, что на этой дороге для пешеходов есть выделенный участок, огражденный бетонным отбойником, но идти по нему не всегда представляется возможным из-за деревьев и газовой трубы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты