Блондинки vs брюнетки: кто чаще всего попадает в ДТП

И блондинки, и брюнетки отметили, что у них иногда возникают трудности при парковке автомобиля и движении задним ходом.

Одним из стереотипов утверждается, что блондинки водят хуже, чем брюнетки. Если набрать в поисковой системе Интернета «брюнетка за рулем» - ничего. Вводим в поисковую программу «блондинка за рулем» - тут же всплывают тысячи ссылок. Блондинки действительно водят машину хуже, чем брюнетки? Или это очередной миф? Специалисты решили провести исследование и определить: зависит ли стиль вождения от цвета волос водителя, передает Zakon.kz со ссылкой на информационно-аналитический центр СК «Kompetenz».

Исследование проводилось компанией методом глубинного интервью, в нем приняли участие владельцы легкого автотранспорта южной столицы республики в возрасте от 18 до 55 лет, 100% участников опроса – женщины.

Брюнетки определили себя, как уверенных водителей, среди своих главных черт они выделили рассудительность, уравновешенность и собранность. В своих ответах они указали, что на дороге они ведут себя довольно сдержано, редко совершают запрещенные обгоны и нарушают правила дорожного движения. Однако для многих из них сложности вызывают соблюдение дистанции и движение задним ходом при парковке.

Блондинки же в ходе опроса определили себя, как смелых и уверенных в себе людей, которые постоянно стремятся к поставленной цели и успеху. Правда среди своих слабых сторон они отметили излишнюю импульсивность и некоторые из них признались, что иногда могут полихачить на дороге и пренебречь скоростным режим, но в целом определили себя как очень дисциплинированных водителей. Только одна из пяти девушек, обладающих белокурыми волосами, сказали, что были участниками в ДТП хотя бы раз с момента получения прав. Причем только 48% были виновниками ДТП.

И блондинки, и брюнетки отметили, что у них иногда возникают трудности при парковке автомобиля и движении задним ходом, и что часто причиной, которая может отвлечь от дорожной обстановки, является звонок мобильного телефона или сообщения в Whatsup.

По мнению специалистов, цвет волос не в полной мере определяет стиль вождения представительницы прекрасного пола, и то, что блондинки водят хуже, чем брюнетки является стереотипом.

Тем более, американские психологи провели исследование, в котором приняли участие люди от 14 до 21 года, которые должны были пройти тест на уровень IQ. Также участники опроса ответили на вопрос о цвете собственных волос. С целью получения более объективных результатов, из общего массива данных была исключена информация о латиноамериканцах и людях африканского происхождения. Результаты исследования гласят, что среднестатистический уровень интеллекта блондинок составляет 103, 2. Шатенки же оказались на втором месте – с уровнем IQ в 102, 7. Рыжеволосые девушки в среднем имеют IQ на уровне 101,2. Наименьший коэффициент интеллекта был зарегистрирован у брюнеток – 100, 5 баллов.

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