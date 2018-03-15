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За покровительство "черным старателям" задержаны полицейские

Они получали взятки от старателей за беспрепятственную добычу и реализацию руды.

Фото : rambler.ru15 марта 2018, 12:11

Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности пресечена преступная деятельность должностных лиц ДВД Акмолинской области, покровительствовавших незаконной добыче золотосодержащей руды из шахт рудника АО ГМК "Казахалтын", сообщает Zakon.kz.

В преступную группу входили заместитель начальника УВД Степногорска Дюсембаев Т.Д., начальник отдела полиции Аксу Бибатыров С.Н., начальник отдела полиции Бестобе Айнагельдинов Д.К., оперуполномоченные УВД Степногорска Жекибаев А. и Кулушев А.Б., а также приверженцы нетрадиционных религиозных течений.

"Указанные должностные лица через доверенных лиц неоднократно, на системной основе получали взятки от старателей за незаконный спуск в шахты, беспрепятственную добычу и реализацию золотосодержащей руды. В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 23 млн. тенге, огнестрельное оружие, взрывные устройства, россыпное и гранулированное золото", - говорится в сообщении пресс-службы АДГСПК РК.

14 марта подозреваемые были задержаны на основании ст.128 УПК РК и водворены в ИВС УВД Кокшетау.


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