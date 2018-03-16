В Казахстане предложили создать министерство по делам семьи

В настоящее время нет ни одного госоргана, который занимается делами семьи.

На брифинге в СЦК уполномоченный РК по правам ребенка и депутата Мажилиса Загипа Балиева в очередной раз выступила с предложением создать в стране отдельный государственный орган, который бы занимался проблемами детей и молодежи, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я так думаю, что нам нужно подумать, правительству, и вы, наверное, со мной согласитесь, что у нас в государстве должен быть единый государственный орган, либо министерство или агентство в котором, в комплексе рассматривались бы вопросы семьи, детей и молодежи. В настоящее время у нас нет ни одного госоргана, который занимается, кроме комиссии по делам семьи и гендерному равенству. Комиссия носит рекомендательный характер. Есть концепция, которая посвящена этой теме, но нет госоргана, который бы формировал госполитику, реализовывало и контролировал ее», - сказал она.

При этом детский омбудсмен указала, что при профильном ведомстве имеется комитет по защите детей, но, находясь в составе Минобразования, он не может предпринимать никаких действий без ведома министра, в связи с чем возникает конфликт интересов.

«У нас есть комитет по защите прав ребенка, который находится в Минобразовании. На мой взгляд, комитет не должен находить в Минобразовании и об этом я неоднократно писала и поднимала вопрос как депутат через депутатские запросы. Комитет должен находиться в независимом госоргане, а не в конфликте с основным госорганов. Минобразования является госорганом, который самостоятельно предоставляет образовательные услуги нашим детям и конфликт интересов на лицо», - пояснила депутат.

«Очень много проблем в образовательном процессе - это сколиоз, потеря зрения, неправильное питание, это тяжелые портфели, неправильное школьное оборудование и многое другое. Конечно, комитет должен об этом говорить, но он громко говорить не может, потому что находится в подчинении у министра. И сколько бы я не писала депутатских запросов, на сегодня СНиПы начали пересматривать, но, к сожалению, все это все забуксовывают», - добавила З. Балиева.

По ее словам, также есть отдел при другом госоргане, занимающийся организованной молодежью, а не проблемами молодежи в целом.

«Касательно дел молодежи. В другом министерстве по делам религий и гражданского общества есть департамент по делам молодежи, который занимается в основном организованной молодежью, у которого нет структурных подразделений в регионах. Еще я ставлю вопрос, чтобы в стране была национальная программа, посвященная детям. Не надо и нельзя рассматривать детей по остаточному принципу. Дети должны быть в первых рядах заботы государства и госорганов. И какой бы мы вопрос не смотрели, мы должны проводить через детскую экспертизу, а что это даст нашим детям?» - аргументировала парламентарий. - Вы видите, что каждый день слышим, что дети заканчивают жизнь самоубийством, детей насилуют, детей грызут собаки, дети тонут, совершаются насилия. У любого акима, у чиновника, у правительства в первую очередь должен быть вопрос заботы о детях».

Ксения Давыдова, Астана

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