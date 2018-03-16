Как можно ускорить предоставление 10 соток под ИЖС

Если Минсельхоз и его профильный комитет думает о решении этой проблемы, то они должны учесть данные ниже рекомендации.

Предлагаю свои варианты решения проблемы, связанной с предоставлением 0,10 соток под ИЖС на бесплатной основе.

Во-первых, необходимо ввести минимальный ценз проживания в конкретном населенном пункте для получения 10 соток земли.

Указанные условия не предусмотрены ни в Земельном кодексе, ни в Правилах предоставления земельных участков под ИЖС. В результате человек может подать заявление в акимат населенного пункта, где он никогда не жил, не живет, и не будет жить. Земля ему нужна для дальнейшей перепродажи, строительство домостроения не входит в его планы. Практически более 50% получивших заветные 10 соток, их продают. Как они это делают, если согласно Правилам, право частной собственности на землю предоставляется после строительства и ввода в эксплуатацию индивидуального домостроения? Однозначно, тут нужно параллельно ломать коррупционную схему в акиматах, которые вместе с НПЦзем шлепают госакты на частную собственность без постройки дома.

Если мы введем ценз проживания, к примеру, 5 лет, и если он по прописке либо справке с адресного регистра подтвердит, что выдержал ценз, то будем уверены, что выдаем участок человеку, который близок с этой местностью, проживал в ней. Кстати, этот критерий отсеивает почти наполовину желающих «на халяву» получить землю, не проживая там, и не планируя проживание в этой местности.

Во-вторых, нужна четкая градация всех желающих получить земельный участок на "особо нуждающихся" и "не нуждающихся".

Если у тебя муж уже получил землю, и ты не разведена, если твой сын получил землю и ты - его отец или мать живешь в одном доме с сыном, относишься ли ты к категории "особо нуждающихся"? Я лично думаю, что нет. А знаете ли вы, что в очереди на 10 соток стоят министры, депутаты Мажилиса, сенаторы, нефтяники - бизнесмены, крупные предприниматели, представители шоу-бизнеса, звезды эстрады, есть даже олигархи. Они тоже нуждаются? Возьмите тех людей, кто имеет свои квартиры и жилые дома в частной собственности в городе, проживают и работают в городе и стоят в очереди на землю в городе. Вопрос: они тоже нуждаются? Им есть, где жить. Мы не должны превращать предоставление 10 соток под ИЖС на бесплатной основе в возможность нагреть себе руки и карман за счет государства. Нуждающиеся люди при первом взгляде бросаются в глаза и заметно, что они нуждаются в жилье. Вот таким людям нужно отводить землю.

В-третьих, необходимо ввести преимущества для социально незащищенных людей в постановке и движении в очереди на землю.

Ни в Земельном кодексе, ни в Правилах не указаны привилегии и преимущества для инвалидов всех категорий, ветеранов ВОВ, многодетных матерей «Алтын Алка», «Кумыс Алка», детей-сирот. Думаю, лучше отдать землю этим категориям социально уязвимых и незащищенных людей, нежели людям, которые имеют дома, квартиры, бизнес. Например, дети-сироты. Вот им и нужно отводить. Посмотрите логику. Дети-сироты уже лишены опеки родителей, фактически не имеют недвижимости и, естественно, при выдаче земли по достижении 18-летнего возраста могут построить дом. Для них это будет мотивацией в жизни. Вот в правилах предоставления земли ветеранам ВОВ и инвалидам нужно выработать правовой механизм защиты этих людей от аферы со стороны родных сыновей и дочерей, родных братьев и сестер, внуков и зятьев, двоюродных братьев и сестер. Точно также нужно действовать по отношению к многодетным матерям "Алтын Алка", "Кумыс Алка". Чтобы не получилось: воюет или рожает один человек, а их земля - у другого.

В-четвертых, необходимо ввести механизм поэтапной реализации ПДП населенного пункта и конкретной местности.

Почему бы не внедрить поэтапную реализацию ПДП на предоставление 10 соток под ИЖС. Здесь мы, во-первых, можем контролировать архитектурный стиль каждого района в конкретном населенном пункте. Во-вторых, исключаем хаос в предоставлении земли. Каждый, кто стоит в очереди, будет понимать, что сейчас выдают землю, например, в мкр. Алғабас. Это облегчит работу акиматам и отделам земельных отношений. В-третьих, при поэтапной реализации ПДП можно выработать единый архитектурный стиль и проектные решения по одному образцу для каждого индивидуального домостроения. Массовую хаотичную застройку по своим индивидуальным проектным решениям нужно остановить.

Думаю, в условиях кризиса идей, беспорядка в очереди на землю, отсутствия логических решений по судьбе миллионов людей, стоящих в очереди, мои мысли должны быть, как минимум, обсуждены на высшем уровне. Министерством сельского хозяйства, Комитетом по управлению земельными ресурсами эти идеи должны быть приняты во внимание. Рассчитываю на поддержку и содействие Генеральной прокуратуры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!