Новое российское оружие способно создать цунами и радиационное загрязнение

«Статус-6» имеет дальность действия 10 тысяч километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра.

Новый подводный беспилотник «Статус-6», который способен нести на своем борту ядерный заряд, является «кобальтовой бомбой» и может превратить целые континенты в безжизненные территории. Об этом рассказал исследователь последствий применения ядерного оружия Стивен Шварц (Stephen Schwartz) в интервью изданию Business Insider, передает Lenta.ru.

По словам специалиста, детонация ядерного оружия вблизи или на поверхности земли приводит к выпадению радиоактивных осадков. Во время взрыва огненное облако всасывает в себя грунт или воду, загрязняя их радионуклидами, а после частицы выбрасываются в атмосферу и разносятся на большие расстояния.

Ядерное вооружение США предназначается для уничтожения оружия массового поражения на территории противника, при этом заряды детонируют в воздухе, и поражающим фактором становится ударная волна. В результате город, над которым был произведен взрыв, будет практически полностью разрушен, однако радиоактивное загрязнение будет минимальным. В то же время, по слухам, «Статус-6» не только будет детонировать в толще воды, но и содержит кобальт-59. В результате захвата нейтронов этот изотоп будет превращаться в радиоактивный кобальт-60.

Пыль и частицы воды, содержащие кобальт-60, могут разноситься ветром на тысячи километров от эпицентра взрыва. Если «Статус-6» взорвется рядом с Вашингтоном, то радиоактивные осадки, вероятно, выпадут в Канаде и Мексике. При этом потребуется более 50 лет, чтобы интенсивность ионизирующего излучения вернулась к фоновым значениям. Согласно Шварцу, на все это время любые загрязненные территории будут непригодны для жизни. Люди, укрывшиеся под землей, при попытке выбраться на поверхность будут подвергнуты смертоносным дозам радиации.

Как пишет Business Insider, американское ядерное оружие разрабатывается для точечного поражения стратегически важных объектов с минимальным побочным ущербом.

Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, новое российское оружие протестировали 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров». «Статус-6» имеет дальность действия 10 тысяч километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра. Оружию приписывается два главных поражающих фактора: создание цунами и радиационное загрязнение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!