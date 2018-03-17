Самые страшные персонажи из фильмов ужасов и их исполнители в обычной жизни

Актеры, сыгравшие монстров в кино, в реальной жизни совсем не такие страшные.

Лишь при одной мысли об этих персонажах мурашки по коже: мы все помним их по фильмам ужасов, а многие из них — экранное воплощение городских легенд, вселявших страх в целые поколения. Актеры, сыгравшие монстров в кино, в реальной жизни совсем не такие страшные. Из-за отсутствия грима многих даже не узнать. Давайте посмотрим, как выглядят живые кошмары любителей фильмов ужасов в обычной жизни.

Кожаное лицо из фильма «Техасская резня бензопилой: Начало» (2006) — Эндрю Бринярски

Это один из семи актеров, сыгравших роль жуткого маньяка по прозвищу Кожаное лицо, который уничтожал все живое бензопилой. Актер также снимается в сериалах и активно занимается бодибилдингом.

Джейсон Вурхиз из фильма «Пятница, 13-е» (1980) — Ари Леман

Ари Леман был первым актером, сыгравшим Джейсона Вурхиза. Леман стал версией злодея в молодости. Актеру было всего 15, когда его взяли на роль Вурхиза. Он отлично подошел по габаритам: несмотря на юный возраст, его рост составлял 180 см.

Джек Торренс из фильма «Сияние» (1980) — Джек Николсон

Режиссер Стэнли Кубрик был уверен, что на эту роль подойдет лишь Джек Николсон, хотя на нее якобы претендовали и Роберт Де Ниро, и Робин Уильямс. Действительно, вряд ли кто-либо еще справился бы с ней столь же блестяще.

Самара из фильма «Звонок» (2002) — Дэйви Чейз

Любители кино и сериалов наверняка не раз видели на экране Дэйви: она снималась и в «Донни Дарко», и в таких сериалах, как «Скорая помощь» и «Зачарованные». Но именно она — та жуткая девочка, которая вылезла из телевизора в фильме «Звонок» и которая продолжает являться многим в кошмарных снах.

Пинхед из фильма «Восставший из ада» (1987) — Даг Брэдли

Это тот самый случай, когда актер становится своего рода заложником роли: Дуглас Брэдли сыграл одного и того же героя в восьми фильмах подряд. Он пытался сниматься в фильмах других жанров, однако роль Пинхеда так и осталась самой заметной в его карьере. Да и вряд ли можно представить себе в этой роли какого-то другого актера.

Фредди Крюгер из фильма «Кошмар на улице Вязов» (1984) — Роберт Инглунд

Сыграв серийного убийцу, Инглунд, как и Даг Брэдли, стал актером, исполнившим главную роль в восьми фильмах ужасов подряд. Он до сих пор активно работает в кино, однако наиболее популярен именно в фильмах ужасов.

Лепрекон из фильма «Лепрекон» (2003) — Уорвик Дэвис

Дэвис много где снимался, он очень востребованный актер. В его портфолио — роли в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах», и это один из самых знаменитых актеров-карликов в Голливуде.

Валак из фильма «Заклятие 2» (2016) — Бонни Ааронс

Бонни Ааронс — очень разноплановая актриса с яркой внешностью: она снималась и в ужастиках, и в комедийных фильмах. Во второй части «Заклятия» она сыграла демона Валака, и эта роль принесла ей большую популярность. Нужно отметить, что гримеры в этой картине постарались на славу.

Клоун Пеннивайз из фильма «Оно» (1990) — Тим Карри

Британский актер Тим Карри настолько блестяще сыграл роль жуткого клоуна в экранизации романа Стивена Кинга «Оно», что у многих людей сформировалось стойкое отвращение к клоунам. Кстати, Карри не только актер, но и певец и композитор. В 2013 году, к сожалению, с актером случился инсульт, из-за которого теперь он передвигается на инвалидной коляске, однако он не перестал активно работать.

Джон Крамер из фильма «Пила» (2003) — Тобин Белл

Это самая известная роль в карьере Тобина Белла, однако его лицо также знакомо зрителям по сериалам «Секретные материалы», «Уокер, техасский рейнджер» и «Скорая помощь».

Майкл Майерс из фильма «Хэллоуин» (1978) — Ник Касл

Касл — один из первых, кто исполнил роль маньяка Майкла Майерса, благодаря чему снискал немалую популярность. В данный момент актер в основном снимает собственные фильмы и пишет сценарии.

Источник: BigPicture.ru

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