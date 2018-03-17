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Хакеры слили в Сеть голые фото невесты принца Гарри

На опубликованных кадрах Меган Маркл отдыхает у моря и загорает топлес на одном из пляжей.

Фото : Фото с удалённой страницы Меган Маркл в Instаgram17 марта 2018, 21:18

В Интернет утекли фотографии обнажённой актрисы Меган Маркл, невесты принца Гарри. На этот раз постарались хакеры из группировки CelebJihad, сообщают "Дни ру".

На своём сайте взломщики опубликовали фотографии актрисы, отдыхающей у моря. На кадрах она загорает топлес на одном из пляжей.

Напомним, свадьба принца и Маркл назначена на 19 мая. Королева Великобритании Елизавета II уже одобрила брак своего внука.

Фото: CelebJihad


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