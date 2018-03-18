Мальчик из ЮКО вместе с мамой прилетит в Алматы 19 марта

В ближайшее время будет согласовано проведение экспертизы с привлечением международных экспертов.

Мальчик из ЮКО вместе с мамой улетит в Алматы из Астаны 19 марта. Об этом сегодня на брифинге в Астане рассказали Председатель исполнительно комитета «Дом Мамы» Анара Рахимбаева и адвокат мамы мальчика Курмангазы Мусир, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Рахимбаевой, кризисный центр «Дом мамы» сейчас является официальным представителем мамы и мальчика, и активно сотрудничает с представителями Генпрокуратуры.

Так, в понедельник после еще одной встречи с сотрудниками прокуратуры мальчик и вся его семья, прибывшая в Астану улетят в Алматы. Стоит отметить, сейчас, по просьбе мамы, бабушка и тетя мальчика находятся у своих родственников в Астане.

«19 марта мама с ребенком планирует вылететь в Алматы, где будут жить в одном из кризисных центров «Дом Мамы». В ближайшее время будет согласовано проведение экспертизы с привлечением международных экспертов. Все действия будут под строгим надзором представителей Генеральной прокуратуры. Данную ситуацию необходимо решать в правовом поле, очень много месседжей в данной ситуации, прошу всех успокоится и перестать спекулировать», - сказала Рахимбаева.

Она рассказала немного об этом семье. По ее словам, мать ребенка этническая казашка, которая переехала из Узбекистана. Начала работать с 14лет, родив ребенка решила поднимать его сама, оставила на воспитание бабушке, сама уехала работать в Алматы.

«Это распространенная практика в казахстанских семьях», - добавила она.

Помимо этого, Рахимбаева отметила, что женщина все еще находится под государственной защитой. Ее также охраняет служба безопасности кризисного центра.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика. Она также сообщила, что не видела ни одного адвоката и что мать ребенка не выходит на связь несколько дней. В свою очередь, Курмангазы Мусир, доверенное лицо мамы мальчика из ЮКО, попросилгенерального прокурора Казахстана взять дело под личный контроль. Делом первоклассника занялся спецпрокурор.

После общественного резонанса в ЮКО уволили ряд чиновников. Депутат Селтанов подтвердил, что участники истории (директор школы, начальник полиции и уролог) являются его родственниками, и заявил об их невиновности.

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Татьяна Ковалева, Астана

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