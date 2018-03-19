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Путин набирает свыше 76% голосов по итогам обработки 95% бюллетеней

За него проголосовали 49,9 миллиона граждан, что на 300 тысяч больше, чем в 2004 году.

Фото : РИА Новости / Алексей Дружинин19 марта 2018, 06:00

Владимир Путин получает 76,41% голосов на выборах президента после обработки 95% бюллетеней, следует из данных ЦИК, передает РИА Новости.

Как отметили в Центризбиркоме, действующий глава государства заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 49,9 миллиона граждан, что на 300 тысяч больше, чем в 2004 году.

У кандидата от КПРФ Павла Грудинина 12,05% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,85%.

Явка после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%.

После закрытия участков Центризбирком включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования.

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