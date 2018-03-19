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Внесены изменения и дополнения в некоторые приказы Министра национальной экономики РК по вопросам строительства
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 135 «О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан» (не введен в действие)
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Приказом утверждены изменения:
В приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)»;
В приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 244 «Об утверждении Правил ведения и предоставления информации и (или) сведений из государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан»;
В приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования»;
В приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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