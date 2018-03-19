В МОН РК будут делать выводы по окончанию следствия.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев озвучил позицию ведомства в деле 7-летнего мальчика из ЮКО, проходящего по делу об изнасиловании, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сейчас идет следствие. Я думаю, что сейчас каждые пять минут выходить и давать интервью смысла нет. Давайте дождемся результатов (…). Мы консультировались с прокуратурой, мы консультировались с ДВД. Пока идет следствие, я призываю вас также, в интересах самого ребенка воздержаться от дополнительных комментариев по этому вопросу», - сказал он журналистам.

Как отметил глава ведомства, ребенок сейчас находится в безопасности.

«Ребенок в безопасности. Огромное количество людей этим вопросом занимается, поэтому дополнительно каких-то комментариев давать не имеет смысла», - уточнил Е. Сагадиев.

Отвечая на вопрос по поводу мер, которые будут приняты к администрации школы, в которой учатся дети, проходящие по делу об изнасиловании, министр прокомментировал, что, если эти факты будут подтверждены по итогам следствия, то будут приняты жесткие меры.

«Когда появятся факты, результаты следствия, результаты экспертизы, мы примем, если что-то подтвердится, самые жесткие меры», - заверил глава ведомства.

По поводу проверки школ в ЮКО со стороны МОН РК он также указал, что проверки будут.

«Обязательно, но после того, как следствие закончится», - подчеркнул Е. Сагадиев.

Насчет защищенности детей в школах сегодня глава ведомства с сожалением отметил, что «такие факты бывают».

«Такие факты бывают. У нас в начале апреля планируется большая встреча со всеми НПО в Алматы. Мы приглашаем и Аружан (Саин), всех, будем обсуждать какие дополнительные меры наше государство и общество должно принять для того, чтобы минимизировать возможность еще раз получить таких случаев», - сказал он.

При этом Е. Сагадиев считает, что дети могут сегодня «спокойно ходить в школу».

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Ксения Давыдова, Астана

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