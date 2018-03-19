Выпускники смогут сдавать ЕНТ на английском языке

У казахстанских выпускников появится возможность сдавать ЕНТ на трех языках – казахском, русском и английском.

Казахстанские выпускники будут иметь право сдавать Единое национальное тестирование (ЕНТ) на английском языке, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает Sputnik Казахстан.

"Тот, кто хочет, может сдавать ЕНТ на английском языке. Никого мы, естественно, не заставляем, каждый человек выбирает свой язык сдачи ЕНТ", — сказал Сагадиев журналистам в понедельник.

Он отметил, что перед выпускниками, которые пожелают сдавать тестирование на английском языке, будут стоять те же самые вопросы, что и перед другими выпускниками.

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