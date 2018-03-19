Какая погода будет весной и летом в Казахстане

Апрель текущего года ожидается преимущественно теплым, с частыми осадками.

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на предстоящее теплое полугодие в Казахстане, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Начальник управления долгосрочных прогнозов погоды Гульмира Акишева сообщила, что апрель текущего года ожидается преимущественно теплым, с частыми осадками в первой и третьей декаде. В течение месяца весеннее тепло не раз будет сменяться возвратами холодов. При этом существенное понижение температуры ожидается в конце первой декады, когда на севере, в центре и на востоке страны температура воздуха понизится ночью до 5…15 мороза, днем до 0…5 тепла. На юге и юго-востоке республики ночью до 0…5 тепла, днем до 5…10 тепла.

Согласно прогнозу, в середине второй и третьей декады апреля, с юго-западными потоками со Средней Азии установится не по сезону теплая, а на юге страны жаркая погода.

Температура воздуха поднимется днем:

в северной половине до 15…23 тепла;

в южной половине до 20…28 тепла.

Погода в апреле бывает обманчивой и вслед за повышением температуры в начале и конце третьей декады ожидается похолодание:

в северной половине пройдут осадки с температурой воздуха ночью ниже 0, днем до 5…15 тепла.

в южной половине пройдут кратковременные грозовые дожди с температурой воздуха ночью до 5…10 тепла, днем до 15…20 тепла.

Май ожидается теплым и осадочным, лишь на юго-западе, юге и в центре республики осадков выпадет меньше нормы. Июнь и июль ожидаются прохладными и преимущественно дождливыми, за исключением запада и юга республики, где осадков ожидается меньше нормы.

Как отметила директор гидрометцентра Марина Шмидт, в августе в большинстве областей температура воздуха ожидается около нормы, исключением станет западная половина республики, где прогнозируется жаркая погода, с температурой выше нормы на 1…2 градуса. Количество осадков в августе ожидается меньше нормы, лишь в Северо-Казахстанской, Акмолинской, на севере Восточно-Казахстанской, в горных и предгорных районах Алматинской области - около нормы.

В первые осенние месяцы по долгосрочному прогнозу ожидается комфортная погода, именуемая в народном календаре, как «бабье лето».

"Казгидромет, как и другие гидрометслужбы, при разработке долгосрочных прогнозов погоды основывается на продукции глобальных (мировых) прогнозов, разработанных 13 мировыми центрами погоды Всемирной метеорологической организации, а также статистическом методе, то есть выборе года аналога, и на продукции Северо-Евразийского климатического центра, которые представляют прогноз (в виде карт) средней за месяц температуры и количества осадков выраженных в виде отклонения от климатической нормы", - говорится в сообщении.

Как отметили спикеры, не смотря на использование лучших современных методов и технологий, долгосрочные прогнозы имеют высокую погрешность, это обусловлено хаотичной природой атмосферы. Во всем мире успешность долгосрочных прогнозов остается скромной и недостаточной, поэтому сезонный прогноз следует использовать, как консультативный, который регулярно уточняется месячными, декадными и суточными прогнозами.

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