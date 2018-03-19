Умер легендарный советский лётчик-испытатель

Георгий Мосолов установил шесть мировых авиационных рекордов, три из которых являются абсолютными, а также три всесоюзных абсолютных рекорда.

В воскресенье, 18 марта, на 92-м году жизни скончался заслуженный лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта Георгий Константинович Мосолов, сообщает RT.

«От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный лётчик-испытатель, внёсший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате», — заявил генеральный директор АО «РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

Георгий Мосолов установил шесть мировых авиационных рекордов, три из которых являются абсолютными, а также три всесоюзных абсолютных рекорда.

Отмечается, что рекорды устанавливались, в том числе, на первых опытных образцах уникального сверхзвукового фронтового истребителя МиГ-21 и его модификаций.

27 февраля на Украине в возрасте 88 лет скончался советский лётчик-испытатель, Герой СССР Юрий Курлин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!