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Утверждены сроки приема документов и проведения конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак»

Аннотация к документу: Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 марта 2018 года № 86 «О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак»

Утверждены следующие сроки приема документов и проведения конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак»:

1) прием документов - с 19 марта по 31 августа 2018 года;

2) проведение конкурса - с 26 марта по 20 октября 2018 года.

Также утвержден перечень родственных специальностей для обучения за рубежом в рамках международной стипендии «Болашак» на 2018 год.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

19 марта 2018, 18:20
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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