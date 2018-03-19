Утверждены следующие сроки приема документов и проведения конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак»:

1) прием документов - с 19 марта по 31 августа 2018 года;

2) проведение конкурса - с 26 марта по 20 октября 2018 года.

Также утвержден перечень родственных специальностей для обучения за рубежом в рамках международной стипендии «Болашак» на 2018 год.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.