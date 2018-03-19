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Утверждены сроки приема документов и проведения конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак»
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Аннотация к документу: Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 марта 2018 года № 86 «О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак»
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Утверждены следующие сроки приема документов и проведения конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак»:
1) прием документов - с 19 марта по 31 августа 2018 года;
2) проведение конкурса - с 26 марта по 20 октября 2018 года.
Также утвержден перечень родственных специальностей для обучения за рубежом в рамках международной стипендии «Болашак» на 2018 год.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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