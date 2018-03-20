Сагинтаев поручил держать на контроле вопрос обеспечения населения лекарствами

Большое внимание этому уделяет глава государства.

На заседании правительства РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о работе по обеспечению лекарственными средствами населения страны, в свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил держать этот вопрос на особом контроле, передает корреспондент Zakon.kz.

«Поставленные показатели госпрограммы «Денсаулык» на 2017 год достигнуты. Глава государства в своем Послании поставил ряд задач: по улучшению здоровья населения - это модернизация здравоохранения, введение обязательного медицинского страхования, необходимо проводить соответствующую разъяснительную работу», - сказал глава кабмина.

При этом он отметил, что вопрос с лекарственным обеспечением должен быть на особом контроле у госорганов.

«Должен быть на особом контроле вопрос с лекарственным обеспечением. На расширенном заседании правительства Президент говорил об электронном здравоохранении. Мы должны проводить работу в этом направлении, в апреле вместе с Аскаром Жумагалиевым (заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев) рассмотрим о подготовке к данному вопросу», - заключил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!