Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сагинтаев поручил держать на контроле вопрос обеспечения населения лекарствами

Большое внимание этому уделяет глава государства.

Фото : alau.kz20 марта 2018, 11:08

На заседании правительства РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о работе по обеспечению лекарственными средствами населения страны, в свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил держать этот вопрос на особом контроле, передает корреспондент Zakon.kz.

«Поставленные показатели госпрограммы «Денсаулык» на 2017 год достигнуты. Глава государства в своем Послании поставил ряд задач: по улучшению здоровья населения - это модернизация здравоохранения, введение обязательного медицинского страхования, необходимо проводить соответствующую разъяснительную работу», - сказал глава кабмина.

При этом он отметил, что вопрос с лекарственным обеспечением должен быть на особом контроле у госорганов.

«Должен быть на особом контроле вопрос с лекарственным обеспечением. На расширенном заседании правительства Президент говорил об электронном здравоохранении. Мы должны проводить работу в этом направлении, в апреле вместе с Аскаром Жумагалиевым (заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев) рассмотрим о подготовке к данному вопросу», - заключил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты