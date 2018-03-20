Вкусный Наурыз: рецепты праздничных блюд

Чтобы весь год провести в достатке и сытости, в этот день нужно есть досыта.

Наурыз - это праздник весны, обновления и начала нового года для тюркских народов. Согласно поверьям, щедрое празднование Наурыза принесет в дом изобилие и успех. Ни одно празднование не обходится без богато накрытого дастархана, с традиционными казахскими блюдами. Чтобы весь год провести в достатке и сытости, в этот день нужно есть досыта.

Главным блюдом празднования является, конечно же, «Наурыз коже».

Вариантов приготовления множество и у каждой хозяйки имеется свой уникальный рецепт приготовления этого блюда. В основе праздничного коже лежат 7 обязательных компонентов: мясо, вода, соль, масло, мука, злаки и молоко. Эти компоненты символизируют счастье, удачу, мудрость, здоровье, богатство, быстрый рост, покровительство неба.

Простой рецепт приготовления - это использование семи составляющих.

Состав: мясо, вода, соль, рис, перловка, лапша, айран или кефир.

Способ приготовления: Мясо отваривают как для бульона. Готовое мясо вынимают, нарезают и кладут обратно в бульон. В бульоне отваривают перловку (можно заранее отварить до полуготовности) и рис. Если предпочитаете Наурыз коже в виде супа, крупы нужно класть немного, но предпочтительно готовить густой, наваристый Наурыз коже. Лапшу кладут, когда рис почти сварится. Бульон с мясом, крупами и лапшой немного остужают и заправляют айраном или кефиром.

Наиболее популярный рецепт Наурыз коже включает в себя разнообразие мясной и молочной составляющей.

Фото Weproject.kz

Состав:

Для мясной части: конина и баранина, карта, шужук, казы, жал, жай, сурет, печень баранья, почки бараньи, вода - 6 стаканов.

Для молочной части: молоко овечье и коровье, катык (айран), кумыс, сузьма, курт, сливочное масло.

Для крупяно-овощной части: пшено - 1 стакан, пшеница или рис - 1/2 стакана, лук репчатый - 4 шт., чеснок - 1 головка, перец стручковый жгучий - 1/4 шт., вода - 2 стакана для пшена и 1 стакан для пшеницы (риса).

Способ приготовления: Мясо промывают, удаляют пленки и сухожилия. Печень ошпаривают, удаляют пленку. Почки освобождают от жировой оболочки, мочеточников и наружных кровеносных сосудов, промывают. Подготовленные мясо и мясопродукты (за исключением почек) отваривают в воде с луком (половиной указанной нормы) до мягкости под крышкой в течение 2–3 часов на слабом огне. Почки отваривают отдельно в течение 1 часа, затем сливают воду, в которой они варились, и соединяют их с остальным мясом.

Крупы отваривают по отдельности в воде до готовности, затем воду сливают, добавляют кипящее молоко и доводят до кипения. Подготовленные крупы соединяют с мясом и продолжают варить на слабом огне около 30 минут, после чего мясо достают, остужают, нарезают тонкими ломтиками и вновь кладут в бульон.

Курт разводят в 2 стаканах мясного бульона, добавляют сузьму, сливочное масло, нарезанные лук и чеснок, перец и настаивают 3 часа. Мясо с крупами снимают с огня, вливают смесь курта и сузьмы, хорошо перемешивают и вновь прогревают, постоянно помешивая и не доводя до кипения. Катык слегка отцеживают от сыворотки, соединяют с кумысом и вливают в снятый с огня коже, все время помешивая деревянной ложкой и не давая молоку свертываться.

Бешбармак

Фото otyrar.kz

Состав: мясо конины или говядины, казы, картофель (5 шт), соль, перец. Для теста: 3 стакана муки, яйца (2 шт), стакан воды. Для подливы: снятый с бульона жир, лук репчатый, зеленый лук, петрушка, укроп.

Приготовление: Подготовленное мясо опустить в казан или кастрюлю с холодной водой так, чтобы мясо было полностью закрыто. Довести до кипения, аккуратно снять пену и варить на медленном огне около 2 часов. Добавить соль, перец, картофель. Из муки, яиц и воды замесить крутое тесто, раскатать его в пласт толщиной 1 мм, нарезать квадратами и отварить в бульоне из-под мяса. В отдельной кастрюле приготовить «туздык», в бульон положить порезанный кольцами лук, зелень и перец с солью и томить на медленном огне 10 минут.

Плов

Фото gastronom.ru

Состав: 600 грамм мяса, 300 грамм моркови, 300 грамм риса, 1 луковица, головка чеснока, масло подсолнечное, вода, соль, перец.



Способ приготовления: Мясо порезать небольшими кусочками и обжарить в казане, помешивая, до коричневого цвета со всех сторон. Добавить немного воды и протушить мясо. Тем временем нашинковать морковь, лук порезать полукольцами и обжарить с мясом положив целую головку чеснока. Затем добавить рис и воду до 1,5 см над поверхностью зёрен. Тушить до тех пор, пока жидкость не впитается в рис. Закрыть крышкой казан и тушить ещё 15-20 минут.

Бауырсаки

Фото kp.ru

Состав: 700 грамм муки, 10 грамм сухих дрожжей, 1 стакан молока, 1 стакан воды, 100 грамм растительного масла, соль и сахар по 1 чайной ложке.

Способ приготовления: В миске соединяем молоко и воду, немного подогреваем, добавляем дрожжи и сахар, перемешиваем и оставляем на 15 минут. На стол высыпаем муку, смешиваем ее с солью, а затем вливаем приготовленную опару и 50 грамм растительного масла. Замешиваем тесто и перекладываем его в глубокую миску, накрываем салфеткой и ставим тесто в теплое место на 1,5 часа. Затем раскатываем пласт толщиной 1 см. При помощи стакана вырезаем кружочки, либо режем ромбики. Накрываем полотенцем и оставляем отдохнуть еще на 20 минут. Затем в глубокой сковороде обжариваем бурсаки в кипящем масле до золотистого цвета со всех сторон.

Чак-чак

Фото abyo.asyx.ru

Состав: 300 грамм муки, 2 яйца, 200 грамм растительного масла, 4 столовой ложки молока, 4 столовой ложки меда, 5 чайных ложек сахара и половина ложки соли.



Способ приготовления: В глубокую миску просеять муку, добавить 1 ложку сахара, соль, яйца и молоко. Замесить тесто. Дать немного настояться, затем смазать растопленным маслом. Разделить готовое тесто на две части и раскатать толщиной не более 2 мм. Затем нарезать полосками, шириной примерно в 2 сантиметра. Каждую полоску теста порезать лапшой поперек. Отделить лапшу друг от друга и выложить на поднос покрытый полотенцем. Нагреть масло в казане и обжарить будущий чак-чак. Готовая лапша должна принять кремовый цвет. Выложить обжаренную лапшу на сито, чтобы дать стечь лишнему маслу. Тем временем в сковороде нужно приготовить сироп. Постоянно помешивая, растопить сахар с медом на слабом огне. Залить палочки сиропом и перемешать.

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