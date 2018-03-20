Законно ли требование начальства выходить на работу в Наурыз

В праздничные и выходные дни запрещается привлечение беременных женщин, предоставивших работодателю справку о беременности.

Имеют ли право работодатели заставить казахстанцев работать в Наурыз и другие праздничные дни? С таким вопросов в редакцию Zakon.kz обратился житель Алматы, работающий в одном из ТОО.

Согласно ст.85 Трудового кодекса РК, для привлечения работников, работающих по графику сменности или вахтовым методом по графику вахт, к работе в праздничные дни, а также в выходные дни письменное согласие работников и издание акта работодателя не требуются.

Работа в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия работника или по его просьбе на основании акта работодателя.

При этом за работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится оплата в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров или акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.

Между тем в праздничные и выходные дни запрещается привлечение беременных женщин, предоставивших работодателю справку о беременности.

Кроме того, ст. 86 предусматривает исключительные случаи привлечения к работе в выходные и праздничные дни без согласия работника.

К таковые относятся: предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий; предотвращение и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества; выполнение неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.

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